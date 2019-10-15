Поліція затримала на блокпостах 224 зловмисників, які перебували в розшуку, та 25 учасників незаконних збройних формувань. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

"За 9 місяців 2019 року через спільні об’єкти пройшли понад 63 тисячі одиниць вантажного транспорту, більше 2,2 млн. легкових автомобілів, понад 4,3 млн. громадян", - сказано в повідомленні.

Поліцейські перевіряють документи і транспорт на блокпостах в рамках особливих повноважень Об'єднаних сил. Їхні цілі - не допустити вивезення з району проведення ООС в мирні регіони країни зброї, припинити наркотрафік і затримати злочинців.

"Поліцейські задокументували 67 фактів незаконного обігу зброї і боєприпасів. Припинено 205 фактів незаконного перевезення наркотичних речовин. Затримано 224 особи, які перебували у розшуку за скоєння злочинів. До кримінальної відповідальності притягуються 25 учасників незаконних збройних формувань", - додали в поліції.

Для перевірки транспорту поліцейські використовують новітнє обладнання, яке дозволяє обстежити важкодоступні місця. Виявляти заборонені речі допомагають кінологічні групи зі службовими собаками, натренованими на пошук зброї та наркотиків.

Наразі блокпости готують до зими: конструкції оснастять світловідбиваючими елементами, забезпечать належне освітлення, оновлять розмітку.



