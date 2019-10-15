Чоловік загинув від вибуху гранати в Сумській області, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Повідомляється, що подія сталася 15 жовтня в одному з сіл Конотопського району. Місцевий житель на задньому сидінні свого автомобіля (який був у гаражі тривалий час незачиненим) виявив предмет, схожий на гранату.

"Для того, щоб з'ясувати, що це, запросив свого знайомого. Під час того, як той оглядав "знахідку", стався вибух. У результаті він зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер дорогою до лікарні. Загиблому чоловікові було 39 років", - йдеться в повідомленні.

Для з'ясування обставин на місце події виїхали начальник ГУНП області, керівництво місцевого відділу поліції, криміналістична лабораторія, фахівці-вибухотехніки.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Проводяться невідкладні першочергові слідчі дії, спрямовані на з'ясування обставин, які призвели до загибелі людини. Також поліцейські встановлюють, яким чином вибухонебезпечний предмет опинився в салоні авто.

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