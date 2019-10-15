Прокурора, який заявив про відвід суддів у справі про вбивство журналіста Сергієнка, не допускають до процесу

Про це hromadske повідомив сам прокурор Олексій Ніколайчук, передає Цензор.НЕТ.

"Суд відмовився допускати мене до розгляду, попри те, що мене включено до групи прокурорів та відмовився розглядати мою заяву про відвід, попри те, що вона подана через канцелярію. Абсолютно не пояснюють свою позицію", — розповів прокурор.

Ніколайчук у справі з 2018 року. Він пояснив, що заява обумовлена тим, що суддя в одному з попередніх засідань у присутності обвинувачених озвучила інформацію про надання заходів безпеки важливому свідку, попри те, що ця інформація має обмежений доступ.

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Інші прокурори у справі оголосили відвід суддям на засіданні через відмову допустити до процесу Ніколайчука. Втім, їх заяву суд не розглянув. Засідання перенесли на 2 грудня.

Адвокатка Євгенія Закревська, представниця сторони потерпілих, висловила обурення через рішення суду.

"Просто цікаво — це якийсь альтернативний КПК в Городищі? Визначати судом склад прокурорів які мають право виступати в засіданні, а які ні", — написала вона.

Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка.

За інформацією Цензор.НЕТ, затриманим є колишній начальник охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжний захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. 30 травня апеляційний суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Відпустити Мельника мали відразу в залі суду. Однак активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Після двох годин блокування в зал повернувся слідчий і оголосив нову підозру Мельнику - створення злочинної організації.

1 червня Придніпровський районний суд Черкас визнав законним повторне затримання, після чого він був узятий під варту без права внесення застави.

1 лютого 2018 року націоналістичні партії та організації спільно з громадськими діячами та активістами пікетували Генпрокуратуру з вимогою завершити розслідування вбивства Сергієнка та невідкладно внести подання на позбавлення недоторканності Бобова, якого журналісти-розслідувачі підозрюють у замовленні вбивства.

У березні з'явилася інформація про те, що в США затриманий ще один підозрюваний, ймовірний керівник групи викрадачів - Андрій Іносов.

На сьогодні за підозрою у викраденні та вбивстві Сергієнка заарештовано Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Романа Недибалюка та Вадима Мельника.

26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.