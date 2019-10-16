"Євробляхерів" не карають за нерозмитнення, але за інші порушення штрафують, як і інших водіїв, - Білошицький

Про це повідомив в ефірі "Нині Вже" на hromadske перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Відстрочено саме притягнення до відповідальності (за порушення умов митного ввезення автомобілів на іноземній реєстрації, - Ред.). Якщо ми бачимо інше порушення правил дорожнього руху або вчинення злочину з допомогою цього транспортного засобу - ми реагуємо як на звичайний інший транспорт", - зазначив він.

Поліцейські виписують постанову на водія з його українським водійським посвідченням.

"Виносять постанову саме на водія, але не за порушення щодо митного режиму, а за безпосереднє порушення", - додав Білошицький.

Нагадаємо, 12 вересня Рада прийняла закон, який переносить введення штрафів за порушення митного режиму перебування машин з іноземною реєстрацією в Україні. За нього проголосувало 284 депутата.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пропонував розмитнювати "євробляхи" за єдиною ставкою.

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