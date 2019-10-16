Австрійська компанія за допомогою супутника відключила "Газпрому" компресори через санкції

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання РБК.

Повідомляється, що замість зарубіжних планується закупити мобільні модульні компресорні станції російського виробництва.

У "Газпромі" повідомили, що дві мобільні компресорні станції виробництва LMF були відключені в 2012 році під час дослідних випробувань "на об'єкті дочірнього товариства". У компанії пояснили, що компресорів LMF у "Газпромі" не дуже багато, вони використовуються на мобільних пересувних компресорних установках під час ремонту газопроводів. Такі компресори потрібні, щоб стравлювати газ під час зниження тиску в трубі, не допускаючи його викидів в атмосферу і шкоди природі. Їхній вихід з ладу може утруднити швидкий ремонт газопроводів у разі аварій або планового ремонту.

За словами іншого, наближеного до "Газпрому" співрозмовника агентства, відключити дистанційно компресор і подібне обладнання може із супутника сам його виробник. Можливо, обладнання відключили після закінчення термінів сервісного контракту або гарантійних термінів.

Також можливо, що обладнання потрапило під санкції, і виробник не міг продовжувати його обслуговування. За його словами, у "Газпрому" є старі компресори американського і швейцарського виробництва, і ризик їхнього відключення також не відкидається.

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