Денісова звернулася до Москалькової та Федотова стосовно дотримання прав кримських татар, утримуваних за бахчисарайською "справою Хізб ут-Тахрір"

Про це вона написала у Facebook, коментуючи зустріч з рідними арештованих, адвокатами та правозахисниками, передає Цензор.НЕТ.

Денісова повідомила, що перевезення фігурантів справи відбувалося частково в "стаканах" - закритих маленьких металевих клітках, обладнаних в автозаках, а частково у спецпоїзді. За її даними, "була відсутня вентиляція, доступ до свіжого повітря, туалету, а також не забезпечувалося достатнє харчування та не надавалася можливість для здійснення релігійних обрядів".

"Є інформація щодо умов утримання громадян України у місцях несвободи — учасникам справи через день надають їжу зі свининою, таким чином вони харчуються через день. У місці несвободи в Ростові наші громадяни перебувають у напівспецблоці, під постійним відеонаглядом, по одному у приміщенні. У Краснодарському СІЗО – перебувають в окремих приміщеннях та спецблоках з гнилою дерев’яною підлогою, неогородженими туалетами та холодною водою, яку систематично вимикають. На цьому етапі не приймають посилки, передачі утримуваним, тому відсутня можливість передати їжу та необхідні речі", - написала Денісова.

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За інформацією українського омбудсмена, всі утримувані громадяни України мають проблеми зі здоров'ям, які потребують негайного вирішення. Зокрема, серед них є людина з інвалідністю, якій потрібна спеціалізована медична допомога.

"Вважаю, що вищевказані факти є порушення норм міжнародного права – конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а саме: ст.3 Заборона катування, ст. 5 Право на свободу та особисту недоторканність, ст. 6 Право на справедливий суд, ст. 9 Свобода думки, совісті і релігії", - йдеться в повідомленні.

Денісова повідомила, що "терміново звертається до Уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової та Голови Ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова вжити термінових заходів задля відновлення прав громадян України".

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"Також звертаюся до міжнародної спільноти з проханням надати підтримку та взяти участь представників відповідних інституцій 29 жовтня 2019 року у першому судовому засіданні та всіх наступних у справі "другої бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір"", - додала Денісова.

Нагадаємо, в серпні 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив на шість місяців арешт вісьмом фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши в список об'єднань, названих "терористичними".

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами - переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, що сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави, яка окуповує.

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