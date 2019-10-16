Стійкість України - один із пріоритетів Євросоюзу, - Могеріні

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дедалі більше усвідомлюємо, що немає суперечності або змагання між національним інтересом європейських країн та нашими колективними європейськими інтересами… Навпаки, єдиний шлях для ефективного служіння національним інтересам проходить через наші колективні інструменти та політику", - зазначила Могеріні.

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При цьому вона навела кілька прикладів: збереження ядерної угоди з Іраном відповідає колективним інтересам Європи, і водночас національним інтересам кожної європейської країни. "Це ж стосується економічного зростання в Африці або стійкості України", - наголосила дипломатка.