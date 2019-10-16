Джуліані отримав пів мільйона доларів за консультацію від компанії, пов'язаної з Парнасом, - Reuters

Про це Джуліані заявив агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, компанія Парнаса залучила його консалтингову фірму Giuliani Partners для юридичних консультацій з питань шахрайства в серпні 2018 року.

Джуліані при цьому заявив, що 500 тисяч доларів він отримав "із внутрішніх джерел", але не зміг назвати, яких саме.

"Я точно знаю, що джерело грошей - це не сумнівне джерело. Гроші прийшли не від іноземців. Я впевнений у цьому на 100%", - сказав адвокат.

Американське законодавство забороняє закордонні внески у виборчі кампанії в США.

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Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

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Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.