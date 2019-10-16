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16.10.19 07:38

Двоє українських воїнів загинули, ще п'ятеро зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 26 ворожих обстрілів, - штаб ОС

15 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню.

Двоє українських воїнів загинули, ще п'ятеро зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 26 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Зазначається також активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 20 обстрілів:

- п'ять разів поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі неподалік Авдіївки - із гранатометів і стрілецької зброї, зокрема великокаліберних кулеметів;
- тричі біля Водяного на Приазов'ї - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі в районі Новогнатівки - з озброєння БМП-1 і гранатометів;
- біля Опитного - з міномета калібру 82 мм;
- двічі неподалік Павлополя - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі біля Новотроїцького - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Пищевика - із протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Лебединського - зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів:

- поблизу Новолуганського - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Луганського - зі станкових протитанкових гранатометів, РПГ і великокаліберних кулеметів;
- двічі в районі Золотого - з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- біля Травневого - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, четверо - зазнали поранень, ще один військовослужбовець - бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ два дні поспіль обстрілюють ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:

- двічі неподалік Лебединського - з мінометів калібру 120 і 82 мм та гранатометів різних систем;
- двічі поблизу Водяного - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" нині ворожої вогневої активності не зафіксовано.

Також повідомляється, що упродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Двоє українських воїнів загинули, ще пятеро зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 26 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01
Двоє українських воїнів загинули, ще пятеро зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 26 ворожих обстрілів, - штаб ОС 02

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