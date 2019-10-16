Маркарова з делегацією вилетіла на переговори до Вашингтона

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Україна завершує свій робочий день, а ми невеликою делегацією розпочали свій довгий переліт до Вашингтона, де наступні декілька днів будемо проводити активні перемовини як з усіма IFIs, так і з колегами з європейських Мінфінів, американського Казначейства та інвесторами", - написала вона.

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Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту до України керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною протягом найближчих тижнів.





