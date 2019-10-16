Рада сьогодні планує завершити розгляд судової реформи Зеленського та спробує ввести покарання для депутатів-прогульників

Сьогодні Верховна Рада продовжить розгляд законопроєктів, за які не встигла проголосувати вчора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Парламент почне роботу о 10:00. У другому читанні Рада може ухвалити реформу органів суддівського управління, ввести відповідальність депутатів за прогули і продовжити законодавче закріплення переходу ЗСУ на стандарти НАТО. Будуть розглянуті законопроєкти:

- 1008, про органи суддівського управління. У законопроєкті пропонується скорочення складу Верховного суду до 100 суддів замість 200, новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення при Вищій раді правосуддя комісії доброчесності та етики, розширення списку посад, на які поширюється люстрація;

- 1035-2, скасовує виплати депутатам, якщо вони прогулюють більше третини засідань Ради, або половину засідань комітету, вводить обов'язкову особисту реєстрацію на пленарному засіданні;

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- 1036-1, про внесення депутатських запитів: вводить обмеження на їхню кількість - не більше двох запитів у пленарний тиждень;

- 1044-1, про введення електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом;

- 0906, передбачає створення професійного сержантського корпусу та забезпечення сумісності ЗСУ зі збройними силами країн НАТО;

- 1081, щодо вдосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва і створення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У першому читанні Рада розгляне законопроєкти:

- 1067, щодо законодавчих змін і припинення дії закону про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності з метою прискорення дерегуляції;

- 1209, 1210, про вдосконалення адміністрування податків;

- 1152, про посилення відповідальності за закупівлі за рахунок бюджетних коштів свідомо неякісних ліків;

2161, про вдосконалення роботи прикордонної служби.

Також Рада планує ратифікувати угоду між Україною та США про поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США про податкові вимоги для іноземних рахунків.