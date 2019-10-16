Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.10.19 09:37

Київ призупинив затвердження нового посла в США, - Чалий

Процес попереднього узгодження (агреман) нового посла України в США призупинено.

Київ призупинив затвердження нового посла в США, - Чалий

Про це колишній посол України у Вашингтоні Валерій Чалий повідомив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Нещодавно Україна подала запит на агреман на кандидатуру посла (ми знаємо все-якого, але прізвища не називатиму). Цей запит був офіційно оформлений. Я як посол прискорив процедуру, спеціально просив помічника державного секретаря звернути на це увагу, щоб до приїзду президента України приїхав новий посол. В результаті американські партнери зробили все, що я їх просив, але потім надійшов сигнал з Києва, що процедура припинена", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Центр ухвалення рішень у питаннях зовнішньої політики розташовується не в МЗС, а в Офісі Президента", - Чалий

За словами дипломата, сигнал надійшов "не з Міністерства закордонних справ".

"Тепер у нас досить складна ситуація. З одного боку, відкликаний запит на агреман, з іншого - немає посла. Якщо не хочете на весь період, призначте до завершення виборчого процесу в США. А потім, коли відбудуться президентські вибори в США, можна буде залишити старого посла, призначити нового ", - вважає Чалий.

Він висловив думку, що "в Офісі Президента в оцінці роботи дипломатичної служби є таке ставлення, що є посол чи нема посла - це вже не так важливо".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100