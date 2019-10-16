Зеленський звільнив Оцерклевича з посади начальника УДО, призначивши замість нього Рудя

Відповідні укази №755/2019 и №756/2019 від 16 жовтня опубліковані на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Іншим указом №754/2019, також від 16 жовтня, президент присвоїв Оцерклевичу військове звання генерал-майора.

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Рудь раніше був співробітником Інституту УДО Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Згідно з його декларацією про майно і доходи за 2016 рік, він отримав 219,7 тис. грн зарплати в інституті УДО і 4,7 тис. гонорарів та інших виплат. У власності у нього тоді був будинок у Києві площею 67 кв.м. і дві земельні ділянки у Вінницькій та Хмельницькій областях, а також автомобіль 2012 р.в., у його дружини - будинок і земельна ділянка в Хмельницькій області.