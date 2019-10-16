"Укрзалізниця" планує до кінця року запустити в аеропорт "Бориспіль" новий поїзд українського виробництва, - Кравцов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"До кінця року ми запустимо на цьому маршруті (залізничний вокзал – аеропорт "Бориспіль". - Ред.) новий поїзд українського виробництва. Це + додаткові рейси і збільшення пасажиропотоку. Зараз - понад 3 тисячі пасажирів на добу", - написав він.

Водночас Кравцов додав, що проєкт Kyiv Boryspil Express - надпопулярний: "З плюсів: навігатор показує, що автівкою з аеропорта до офісу УЗ їхати 1,5 години. Мости, як завжди, в заторах. Експрес довозить за 40 хвилин. Транспорт надійний, чіткий розклад, чисто, стюарди молодці. Мінуси: терміново треба збільшувати частоту курсування експресів. І ставити на маршрут новий додатковий рухомий склад. У годину пік - у вагонах щільно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На УЗ чекає кадровий "джихад", мінімум половина керівного складу буде замінена, - Кравцов

Також, за словами глави "Укрзалізниці", майже готова зупинка на станції "Видубичі", яку буде відкрито до кінця року.