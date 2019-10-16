Якщо нелегальний гральний бізнес залишиться, то ми даремно прийшли до влади, - Гетманцев

"Так, влада не пройшла тест, ми даремно прийшли до влади. Бо це ж в малому проявляється велике. Тобто, якщо ми не можемо владнати це питання (нелегальний гральний бізнес. - Ред.), то ми так само і в інших місцях не можемо владнати", - зазначив нардеп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Все, що ми бачимо з вами на вулицях - зараз це все втемну. Аби це припинити, необхідна політична воля", - додав він.

На уточнююче питання, чи означає це, що для закриття нелегального грального бізнесу потрібна воля міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Гетманцев відповів:

"Зокрема. Зокрема потрібна воля Авакова. Ну, напевно, необхідно ще і сприяння прокуратури. Але для того, аби прикрити нелегальний гральний бізнес сьогодні, необхідна виключно політична воля".

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"Ми його приймемо цей законопроєкт. І це буде така червона лінія, після якої вже нелегального грального бізнесу бути не повинно. Якщо він залишиться, то ми даремно прийшли до влади.

Ми повинні ухвалити закон, ми повинні одразу після прийняття закону припинити весь нелегальний гральний бізнес, який існує", - сказав Гетманцев.

На питання, як реагуватиме він сам, якщо зрозуміє, що нелегальні заклади не зникли, політик відповів:

"Буду думати. Я зараз не готовий відповісти на це питання. По-перше, я його підніму на найвищому рівні, і будемо визначатися. Будемо спробувати його вирішувати, якщо не буде вирішуватися, то будемо вирішувати, що робити нам".

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