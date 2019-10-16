Джуліані відмовився передати Конгресу документи про свою діяльність в Україні

Джуліані заявив, що вважає розслідування незаконним. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters.

У листі адвоката Джуліані на адресу юриста лідерів Палати представників йдеться про незаконність розслідування, яке ведуть законодавці. Інформація про діяльність Джуліані в Україні, яку хочуть отримати конгресмени, захищена таємницею відносин юриста із клієнтом і "привілеєм виконавчої влади", йдеться в листі.

Адвокат Джон Сейл назвав повістку для Джуліані надмірною, обтяжливою і такою, що вимагає документів, що виходять за межі законного розслідування.

Агентство зазначає, що комітет з розвідки Палати представників вимагав, щоб Джуліані передав їм документи, пов'язані зі спробами Трампа переконати українського президента Володимира Зеленського почати розслідування щодо його потенційного конкурента на виборах США Джо Байдена, не пізніше 15 жовтня.

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Відмова Джуліані може змусити комітет запросити необхідні документи через суд, пише Reuters.

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.