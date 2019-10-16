Прокуратура звинувачує кандидата в нардепи з Білої Церкви у використанні партійної символіки СН і побитті поліцейського

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 90 на позачергових виборах до Верховної ради України, в липні цього року, діючи з метою перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, а також з метою перешкоджання діяльності інших суб’єктів виборчого процесу, розмістив свою політичну рекламу на носіях зовнішньої реклами у м. Біла Церква, якою ввів невизначену кількість осіб (виборців) із числа мешканців міста в оману щодо особи та політичної належності кандидата у народні депутати.

Таким чином, обвинувачений створив у свідомості пересічних виборців неіснуючий зв’язок між політичною партією "Слуга народу" та своєю особою, як кандидатом в народні депутати України, свідомо та умисно допустив використання словосполучення "Слуга Народу" у своїй рекламі, а також висвітлив кольорову гаму подібну тій, яку розміщує політична партія "Слуга Народу" та яка використовувалась президентом України під час чергових виборів президента України 2019 року.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що у липні цього року обвинувачений відмовився виконувати законні вимоги працівника правоохоронного органу щодо здійснення приводу останнього, та, бажаючи уникнути виконання ухвали слідчого судді, вчинив активну фізичну протидію працівнику поліції, яка виразилася у нанесенні дверцятами автомобілю умисного удару по голові та спричиненні тілесного ушкодження у вигляді струсу головного мозку.

У разі доведення вини у вчиненні злочинів особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22-річний киянин зберігав удома сім мільйонів фальшивих гривень, - прокуратура. ФОТО