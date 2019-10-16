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16.10.19 11:57

"Єдиний шлях до припинення війни", - міськрада Харкова підтримала "формулу Штайнмаєра"

Міська рада Харкова ухвалила звернення до президента України, Верховної Ради та депутатів місцевих рад про підтримку "формули Штайнмаєра" і позиції президента України.

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За відповідне звернення, яке сьогодні на сесії зачитав міський голова Геннадій Кернес, проголосували 53 депутати міськради, 12 - проти. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Медіапорт".

Єдиний шлях до припинення війни, - міськрада Харкова підтримала формулу Штайнмаєра 01

Міська рада вимагає від політиків усіх рівнів припинити інсунації навколо "формули Штайнмаєра" та припинити акції "Ні капітуляції". Міськрада своїм зверненням засвідчує повагу президенту та підтримує зусилля щодо повернення до України миру.

За словами голови фракції "Самопоміч" у Харківській міськраді Тараса Сітенка, звернення не обговорювалося під час комісій або спільної комісії.

"Я так розумію, воно з'явилося вночі", — сказав Сітенко, наголосивши, що хоча б через це фракція голосуватиме проти.

"Цю заяву, яку я зачитав, щоб було зрозуміло, і ми могли обговорити, то це звернення обумовлене загостренням внутрішньої ситуації України. Ми бачимо, що було у Харкові, Києві, інших областях України. Є звернення депутатів Львівської, Тернопольської областей зовсім іншого порядку, і до нас також виходили з пропозиціями прийняти... Так як ми підтримуємо президента України.., тому ми винесли це звернення на сесію міськради, я прошу його підтримати", — сказав Кернес і поставив питання на голосування.

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