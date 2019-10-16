НАБУ відкрило справу проти Луценка, - РБК-Україна

Про це НАБУ повідомило у відповідь на запит "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

У пресслужбі бюро повідомили, що них надійшла ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 5 серпня 2019 року, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо можливого вчинення Луценком кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем. - Ред.).

"13.08.2019, на виконання вимог ухвали детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого вчинення генеральним прокурором України кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України", - повідомили у пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко із шаблею на фоні козака пообіцяв "захищати Батьківщину як зможе". ФОТО

Нагадаємо, на початку жовтня Державне бюро розслідувань також відкрило кримінальне провадження стосовно Луценка. Справу також відкрили за фактом можливого зловживання владою ексгенпрокурором.