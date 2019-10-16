НАБУ відкрило справу проти Луценка, - РБК-Україна

Про це НАБУ повідомило у відповідь на запит "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
У пресслужбі бюро повідомили, що них надійшла ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 5 серпня 2019 року, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо можливого вчинення Луценком кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем. - Ред.).
"13.08.2019, на виконання вимог ухвали детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого вчинення генеральним прокурором України кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, на початку жовтня Державне бюро розслідувань також відкрило кримінальне провадження стосовно Луценка. Справу також відкрили за фактом можливого зловживання владою ексгенпрокурором.