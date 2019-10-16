"Троє аміго": Білий дім доручив команді з трьох осіб неофіційну політику щодо України, - Кент

Про це заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент заявив під час дачі показань у рамках розслідування Палати представників Конгресу США справи про імпічмент Президенту Дональду Трампу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що Кент за зачиненими дверима відповідав на запитання членів трьох комітетів.

"Білий дім призначив команду з трьох осіб, щоб обійти офіційну політику США-Україна після зустрічі, організованої виконуючим обов'язки начальника штабу Білого дому Міком Малваном", - йдеться в повідомленні.

Також видання зазначає, що члени комітетів Конгресу не вимагали від Кента пояснень, що він має на увазі, кажучи про "обхід офіційної політики" США щодо України.

За словами парламентарія Джеральда Конноллі, Кент підкреслив, що він особисто не був присутній на зустрічі 23 травня. Але посадових осіб департаменту поінформували про те, що нести відповідальність за політику щодо України будуть тодішній спецпредставник в Україні Курт Волкер, посол в Європейському Союзі Гордон Сондленд і міністр енергетики Рік Перрі.

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До цього Кент додав, що ні держсекретар Майкл Помпео, ні інші чиновники, які зазвичай формували дипломатичні канали американської зовнішньої політики в Україні, не повинні були в цьому брати участь. За словами Конноллі, Кент назвав Волкера, Сондленда і Перрі "трьома аміго".

Зазначається також, що під час дачі показань Кент висловив стурбованість тим, що "паралельна роль" особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані "підірвала 28 років американських зусиль щодо сприяння верховенству права в Україні".

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент є четвертим свідком у розслідуванні імпічменту президента США. Конгресмени вже заслухали Курта Волкера, колишнього посла в Україні Марі Йованович і головного аналітика Трампа щодо Росії в Раді національної безпеки Фіону Хілл.

За словами чиновників комітету Палати представників, сьогодні свідчення у справі імпічменту дасть Майкл Маккінлі, який недавно пішов у відставку з поста старшого радника держсекретаря Майка Помпео, а заступник помічника міністра оборони Лора Купер дасть свідчення в п'ятницю.

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