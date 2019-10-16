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16.10.19 12:54

Тактичні навчання окупаційних військ РФ почалися на Донбасі: підрозділи приведено в повну боєготовність, - ГУР

Командування російських окупаційних військ підтримує високий рівень бойової готовності з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ.

Тактичні навчання окупаційних військ РФ почалися на Донбасі: підрозділи приведено в повну боєготовність, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

Так, за даними української розвідки, 14 жовтня ц.р на полігонах "Південний" (Донецька обл.) та "Центральний" (Луганська обл.) одночасно розпочались тактичні навчання російських окупаційних військ. При цьому, залучені до навчань підрозділи противника приведено у бойову готовність "Повна".

Контроль за проведенням навчань здійснюється комісією Південного військового округу ЗС РФ (Штаб округу розташований у Ростові-на-Дону, РФ).

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