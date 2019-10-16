Тактичні навчання окупаційних військ РФ почалися на Донбасі: підрозділи приведено в повну боєготовність, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

Так, за даними української розвідки, 14 жовтня ц.р на полігонах "Південний" (Донецька обл.) та "Центральний" (Луганська обл.) одночасно розпочались тактичні навчання російських окупаційних військ. При цьому, залучені до навчань підрозділи противника приведено у бойову готовність "Повна".

Контроль за проведенням навчань здійснюється комісією Південного військового округу ЗС РФ (Штаб округу розташований у Ростові-на-Дону, РФ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблим в авіакатастрофі під час навчань українському та американському льотчикам Петренку й Нерінгу відкрили пам'ятник на Вінниччині. ФОТОрепортаж