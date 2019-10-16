Справи Майдану після 20 листопада перейдуть до ДБР і НАБУ, - Касько

Про це повідомив в інтерв'ю Укрінформу перший заступник Генпрокурора Віталій Касько, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується справ Майдану у вузькому розумінні, то є домовленість з керівництвом ДБР про створення у цьому відомстві спеціального підрозділу, куди буде запропоновано перейти без конкурсу слідчим Управління спецрозслідувань. Своєю чергою в Генеральній прокуратурі буде створено спеціальний департамент з процесуального керівництва за справами Майдану. Працівники Управління спецрозслідувань зараз визначаються, чи вони підуть здійснювати процесуальне керівництво за цими справами, чи вони будуть дорозслідувати ці справи в ДБР". - сказав він.

За словами Каська, економічні злочини щодо колишніх посадовців після 20 листопада дорозслідуватимуть детективи Національного антикорупційного бюро.

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"У нас справи Майдану - це таке збірне поняття. У моєму розумінні справи Майдану - це застосування летальної зброї і жорстокого поводження з мирними протестувальниками. Ця категорія злочинів підслідна ДБР. Але в Управлінні спецрозслідувань справи Майдану трохи інакше розглядають це питання. Туди включають і купу економічних справ стосовно колишніх високопосадовців. Ці справи мають перейти в НАБУ. Цей процес уже пішов, є графік передачі проваджень, вони ревізуються і направляються за підслідністю", - розповів посадовець.

При цьому керівник Управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк наразі визначається, переходити працювати до ДБР, чи залишатися в Генпрокуратурі.

"Якщо залишатися тут (у ГПУ. - Ред.), то відповідно потрібно проходити через атестаційні процедури, подавати заяву і так само проходити всі тести, перевірки на доброчесність і після цього відповідні конкурсні процедури на заняття адміністративної посади. Звичайно, якщо він захоче посісти адміністративну посаду в департаменті. Ми ж не знаємо, де він себе бачить і вважає, що може краще проявити свої професійні здібності", - резюмував Касько.

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Як повідомлялося, відповідно до п.1 Заключних положень Кримінального процесуального кодексу, що набули чинності 20 листопада 2017 року, прокуратура втрачала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань. Водночас Верховна Рада двічі продовжувала цей термін на рік.

Після 20 листопада 2019 року лише слідчі ДБР мають право розслідувати злочини, скоєні експрезидентами, вищими держчиновниками, членами Центральної виборчої комісії, депутатами Верховної Ради, керівництвом Генпрокуратури, головою Національного банку, суддями і правоохоронцями.