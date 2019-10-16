У нас уже два дні тиші на ділянках розведення сил на Донбасі, але ми маємо дочекатися 7-денного терміну, - Зеленський

Про це він сказав у середу на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Семиденний термін тиші - це не новина для України і всіх учасників Тристоронньої групи в Мінську. Тому ми чекатимемо семи днів тиші. Для нас показником є ​​ОБСЄ, яке має сказати, що так, сім днів не було обстрілів. На сьогодні я знаю, що два дні вже у нас тиша. Віритимемо, чекатимемо, що сім днів буде тиша, і тоді ми можемо говорити про відведення (сил. - Ред.)", - заявив Зеленський.

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