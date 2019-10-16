Контррозвідка СБУ викрила масові факти вербування "МГБ Л/ДНР" засуджених, переданих для відбування покарання в українських колоніях. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Встановлено, що створені та контрольовані російськими окупантами псевдоспецслужби через адміністрації колоній навмисно перешкоджають переведенню засуджених, аби змусити їх надати письмову згоду на співробітництво.

Вони мали виконувати завдання на шкоду державні безпеці України як під час перебування в колонії, так і після звільнення. При цьому, за особистими свідченнями багатьох з них, терористи вдаються до фізичного та психологічного тиску, у тому числі через кримінальних авторитетів та інших засуджених, схильних до насильницьких дій, а також створюють нестерпні умови утримання.

Зокрема, серед в’язнів, які у 2019 році були етаповані на контрольовану Україною територію, контррозвідка СБУ в різних регіонах країни виявила одинадцять завербованих осіб та двадцять засуджених, стосовно яких здійснювалися вербувальні підходи.

За свідченнями одного із засуджених, який відбував покарання у Свердловській виправній колонії № 38 ТОТ Луганської області, під психологічним і фізичним тиском його змусили надати письмову згоду на співробітництво із силовими структурами псевдореспубліки. При цьому йому було надано псевдонім, відпрацьовано завдання та канали конспіративного зв’язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ запобігла вербуванню громадянина однієї з країн Близького Сходу з боку "спецслужб ЛНР". ФОТО

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Також виявлено факти використання засуджених для сприяння діяльності незаконних збройних формувань. Зокрема, мешканця Дніпропетровщини, який у 2014 році відбував покарання на території Донецької області, було залучено до робіт на одному з блокпостів терористичного угруповання "Бєзлєра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ запобігла вербуванню громадянина однієї з країн Близького Сходу з боку "спецслужб ЛНР". ФОТО

За кожним виявленим фактом здійснюється перевірка та правова оцінка щодо наявності ознак злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України вкотре наголошує, що згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Але громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він на виконання злочинного завдання не вчинив жодних дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ворожою спецслужбою.