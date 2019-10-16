Розшукуваний Інтерполом уродженець Грозного вимагав у киянина $4 000, погрожуючи відрізати пальці і вуха

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Установлено, що у травні поточного року мешканець столиці звернувся до підозрюваного з проханням допомогти у вирішенні особистого питання. Оскільки того ж дня потерпілому вдалося самостійно владнати свою проблему, допомога вказаного чоловіка йому вже була не потрібна, про що він повідомив останнього. Зі свого боку зловмисник висунув потерпілому вимогу виплатити йому 1000 доларів США як відшкодування "за клопоти".

Під час наступних зустрічей із потерпілим вимагач збільшив суму "боргу" до 4000 доларів США, а у разі ж відмови передати грошові кошти зловмисник погрожував відрізати чоловіку пальці і вуха та зламати руки.

Як "заставу" у потерпілого відібрали автомобіль.

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За результатами проведення слідчих дій за підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 33-річного уродженця м. Грозний Російської Федерації, який нелегально перебував в Україні та був у міжнародному розшуку.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, без визначення розміру застави.

Досудове розслідування триває. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.