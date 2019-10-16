Парламент ухвалив судову реформу Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Народні депутати розглянули всі поправки.

"За" проголосували 236 народних депутатів.

Законопроєктом, зокрема, передбачено скорочення складу Верховного Суду до 100 осіб (зараз працює 192 судді), зміна правил відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з повною перезавантаженням цього органу і звуження гарантій незалежності суддів.

Також пропонується поширити люстрацію на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше року в період з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року. Відповідні зміни будуть внесені в закон про очищення влади.

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