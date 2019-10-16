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16.10.19 13:28

Посол Туреччини: політика Анкари щодо Криму не змінилася

Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере запевнив, що політика його країни щодо Криму не змінилася, і Анкара, як і раніше, не визнає окупацію півострова.

Посол Туреччини: політика Анкари щодо Криму не змінилася

Про це він написав в офіційному твітер-акаунті, коментуючи приїзд минулого тижня депутатів Держдуми Росії з анексованого Криму до Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція Туреччини, яка твердо заявила про невизнання анексії в березні 2014 року, не змінилася. ...Ми не визнали анексію, наша політика стосовно Криму не змінилася, ми підтримуємо територіальну цілісність України, включно з Кримом і Донбасом", - написав посол.

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Нагадаємо, 13 жовтня Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині у зв'язку із зустріччю президента Реджепа Таїпа Ердогана з депутатами Держдуми Росії, обраними на незаконно проведених в окупованому Криму виборах, і викликало посла для пояснень.

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Російські депутати на чолі з головою Державної думи В'ячеславом Володіним приїхали в Стамбул 12 жовтня для участі в конференції спікерів парламентів з протидії тероризму і зміцнення регіональної взаємодії.

У складі російської делегації було два представники окупованого Криму - Руслан Бельбек та Наталя Поклонська. Остання розповсюдила в соцмережах фотографію свого рукостискання з президентом Туреччини Ердоганом і заявила про "теплий прийом".

Туреччина, як і переважна більшість країн світу, неодноразово заявляла про невизнання окупації Криму.

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