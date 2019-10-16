Парламентська асамблея НАТО відхилила доповідь про неефективність санкцій проти РФ, - глава української делегації Чернєв

Про це він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Але найбільшою, мабуть, перемогою було те, що вперше за багато років не була підтримана доповідь про використання економічних санкцій. Доповідь робилася однієї з делегацій країн-членів. Чому вона нас не влаштовувала? Тому що там зменшувалася роль економічних санкцій і їх ефективність. І наводився, зокрема, приклад використання цих санкцій проти РФ, що вони нібито не працюють, але тим самим погіршують стан економіки Росії і впливають на все населення, що не є гуманним, - так вважав автор.

Ми навели контраргументи того, що санкції насправді працюють, саме санкції разом з волонтерами та солдатами української армії зупинили там, де зупинилася сьогодні Російська Федерація, а не йшли далі, а може далі в Європу. Нас почули і підтримали", - розповів нардеп.

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За його словами, делегації у повному складі Великої Британії і США не підтримали цю доповідь.