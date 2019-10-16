Україна і Латвія співпрацюватимуть у питанні повернення заарештованих активів українських ексчиновників, - Зеленський

"Окрема тема сьогоднішньої розмови - це кошти злочинного походження, пов'язані з ексчиновниками України, які були виведені в латвійські банки з України. Тут ми налаштовані на активну двосторонню співпрацю. Це стосується і питання повернення активів, щодо яких вже є відповідне рішення суду, а також пошуку інших активів, які могли бути незаконно виведені з України в Латвію", - сказав він у середу на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на запитання про те, чи буде доведено до кінця процес повернення цих заарештованих коштів в Україну, президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що є певна процедура.
"Треба дочекатися рішення суду. Також є домовленість з українською стороною, щоб вона могла представити необхідні докази, щоб це питання могло бути вирішене. Цей процес ще не завершений, але і українська, і латвійська сторона будуть усе для цього робити", - зазначив він.
Левітс наголосив, що Латвія однозначно виступає проти відмивання нелегальних коштів.
15 жовтня пресслужба Генпрокуратури України повідомила, що суд у Латвії визнав злочинним походження коштів на суму понад $30 млн, які пов'язують із колишніми українськими чиновниками, і ухвалив рішення про їхню конфіскацію.