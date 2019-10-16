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16.10.19 14:30

Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про покарання нардепів за прогули

Верховна Рада України у другому читанні схвалила законопроєкт №1035-2 про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів.

Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про покарання нардепів за прогули

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Документ підтримали 265 депутатів ВР.

У разі, якщо нардеп упродовж календарного місяця протягом однієї чергової сесії ВР України без поважних причин не бере безпосередньої участі в більш ніж одній третині пленарних засідань Ради або більш ніж половині засідань комітету, до складу якого він входить, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Припинення відшкодування депутату ВР витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, здійснюється розпорядженням голови парламенту за рішенням комітету, до компетенції якого належать питання депутатської етики, яке ухвалюється на підставі даних реєстрації за допомогою електронної системи підрахунку голосів картками і відомостей з обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом Ради.

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