Зеленський підписав закон про перезавантаження НАЗК і скорочення держфінансування партій

Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №1029, схваленого Верховною Радою 2 жовтня, він був повернутий з підписом президента в середу, 16 жовтня, і як закон отримав №140-IX, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до закону, керувати діяльністю НАЗК замість п'яти членів буде глава, який призначається і звільняється Кабінетом міністрів. Таким чином, форма управління НАЗК буде змінена з колегіальної на одноосібну.

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У законі прописано вимоги і обмеження для претендентів на посаду глави Нацагентства. Його будуть призначати на 4 роки, одна й та сама особа не зможе обіймати цю посаду двічі поспіль, а однією з підстав для звільнення буде висновок комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК про неефективність такої діяльності. Глава агентства зможе призначити собі трьох заступників.

Закон набуває чинності наступного дня після публікації.

З набранням чинності цього закону достроково припиняються повноваження членів НАЗК, керівництва його апарату, членів громадської ради при агентстві. Протягом двох місяців Кабінет міністрів має забезпечити проведення конкурсу з відбору глави НАЗК. При цьому впродовж п'яти робочих днів з дня набуття чинності закону Кабмін призначає тимчасового виконувача обов'язків глави НАЗК.

Велику кількість змін пропонується внести до закону про запобігання корупції. Його дію хочуть поширити на посади в Офісі Президента України, яких призначає і звільняє глава держави, а також на посади патронатної служби згідно із законом про державну службу та на помічників суддів.

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Законом буде скорочено щорічне державне фінансування партій з 0,02 до 0,01 розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі на останніх виборах народних депутатів.

Закон передбачає також, що право на державне фінансування отримають партії, які на останніх парламентських виборах набрали щонайменше 5% (замість 2%) голосів у багатомандатному виборчому окрузі.