Звільнені українські моряки пройдуть реабілітацію і лікування в Латвії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з Президентом Латвії Егілсом Левітсом.

"Надзвичайно важливою для нас є допомога у гуманітарних питаннях. Це і реабілітація наших захисників у медичних закладах Латвії, і вантажі гуманітарної допомоги, й організація відпочинку для українських дітей, які втратили батьків унаслідок війни на сході України. Нещодавно уряд Латвії запросив на реабілітацію та лікування українських моряків, які повернулися з полону", – сказав Президент.

Володимир Зеленський подякував латвійській стороні за сприяння у впровадженні європейських стандартів в Україні на основі Угоди про асоціацію з ЄС, а також за допомогу у реформуванні Збройних сил відповідно до стандартів НАТО.

"Ми поглиблюватимемо взаємодію у цих напрямах", – запевнив глава Української держави.

Водночас Президент Латвійської Республіки підтвердив, що у Латвії проходитимуть лікування українські моряки, та заявив про продовження роботи програми реабілітації українських військових.

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Нагадаємо, ВМС ЗС України від 25 листопада 2018 повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації здійснили агресивні дії проти українських суден, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивка і леєрне огородження, а також втрачений рятувальний пліт. При цьому ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.