Митниці необхідні системні зміни, а не створення мобільних груп, - Пудрик

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив експерт митного права та виконуючий обов'язки проректора з інфраструктури Державного університету фіскальної служби України Денис Пудрик.

Зазначимо, що у вівторок, 15 жовтня, Державна фіскальна служба України видала наказ про скасування операції "Бастіон" на митниці, яка стартувала в червні з ініціативи колишнього в.о. керівника відомства Олександра Власова.

Водночас, рішенням від 09.09.2019 у ДФС затвердили створення мобільних груп з виявлення та протидії незаконному переміщенню товарів через митний кордон України та ухилення від сплати митних платежів. До складу мобільних груп увійдуть представники Державної фіскальної служби (ДФС), Державної прикордонної служби та Національної поліції. Координувати їх роботу буде Міжвідомчий цільової центр при ДФС. Мобільні групи отримають безперешкодний доступ до всіх зон митного контролю та транспортних сполучень перетину кордону. Робота груп буде фінансуватися "за рахунок перерозподілу коштів, виділених у бюджеті на утримання Державної фіскальної служби".

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На думку Пудрика, подібна ініціатива - не нова, і була так чи інакше представлена ​​в програмах різних політиків.

"Кожна нова влада створює подібні групи, називаючи їх тільки по-різному. Гройсман, наприклад, називав "чорною сотнею" у боротьбі з корупцією, Янукович - "Держкордон 2013". Ще були схожі програми у оперативній і міжрегіональної митниці", - розповідає експерт. Але всі ці ініціативи закінчувалися однаково.

"Кожна влада, щось схоже створює і через рік закриває проєкт як безперспективний. Тобто, створюються групи, витрачаються величезні гроші на техніку, автомобілі, спецзасоби, заробітний фонд, а в підсумку це не дає жодного результату", - зазначає Пудрик, додаючи, що українська митниця вимагає більш системних змін для боротьби з контрабандою.

"Максимум, що дадуть такі групи - разові показники ефективності, а в цій сфері - це крапля в морі. Необхідно повністю перебудовувати систему, проводити чистку, створювати нормальні умови праці для митників, встановити зарплату, якої буде достатньо для забезпечення співробітника і членів його сім'ї . Це все лежить на поверхні, але в рази істотніше", - резюмував Пудрик.