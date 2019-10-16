Плануємо впровадити для слідчих відсоткову винагороду за повернення коштів до бюджету, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

"Більшість негативу ми набираємо через економічні злочини. Згоден, там є і корупційні ризики, оскільки слідчий з зарплатою в 12 000 гривень не може розслідувати кримінальні провадження у інтернет-магазині, у якого товарів на мільйони. Є спокуса на щось закрити очі, щось повернути Або повинна бути мотивація, або тотальний контроль", - відзначає він.

Водночас, за його словами, це не завжди ефективно.

"Найефективніше в наш час, за відсутності належних соцпакетів для слідчих, все ж матеріальна мотивація. У майбутньому плануємо розробити процедуру відсоткової компенсації. Повернув слідчий в результаті розслідування певну суму до бюджету - отримав відповідний відсоток", - розповів Цуцкірідзе.

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