Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.10.19 15:21

Плануємо впровадити для слідчих відсоткову винагороду за повернення коштів до бюджету, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

З метою зменшити ймовірність корупційних правопорушень серед слідчих Нацполіції їм може бути запропонована відсоткова компенсація за розкриття економічних злочинів.

Плануємо впровадити для слідчих відсоткову винагороду за повернення коштів до бюджету, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

"Більшість негативу ми набираємо через економічні злочини. Згоден, там є і корупційні ризики, оскільки слідчий з зарплатою в 12 000 гривень не може розслідувати кримінальні провадження у інтернет-магазині, у якого товарів на мільйони. Є спокуса на щось закрити очі, щось повернути  Або повинна бути мотивація, або тотальний контроль", - відзначає він.

Водночас, за його словами, це не завжди ефективно.

"Найефективніше в наш час, за відсутності належних соцпакетів для слідчих, все ж матеріальна мотивація. У майбутньому плануємо розробити процедуру відсоткової компенсації. Повернув слідчий в результаті розслідування певну суму до бюджету - отримав відповідний відсоток", - розповів Цуцкірідзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новим керівником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе. ФОТОрепортаж

Повний текст інтерв'ю з Максимом Цуцкірідзе читайте тут.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100