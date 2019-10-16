"Північний потік-2" становить загрозу для української сторони, - президент Латвії Левітс

"Ми підтримуємо Україну в прагненні стабілізувати ситуацію в регіоні та встановити мир у своїй країні. Латвія сподівається, що вдасться досягти позитивних рішень на зустрічі в "нормандському форматі", аж до повного виконання Мінських домовленостей", - сказав він у середу на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Ризі., передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Левітс зазначив, що Латвія висловила свою позицію щодо проекту "Північний потік-2". "Це стосується принципів енергетичної безпеки. І ми вважаємо, що є загроза для української сторони", - сказав він.

Президент Латвії високо оцінив намір президента та парламенту України активно впроваджувати реформи. "Я приємно здивований тим, що значно зросла підтримка суспільством інтеграції в ЄС та НАТО. Це, очевидно, геополітичне бажання українського народу, і ми це дуже підтримуємо", - зазначив він.

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За словами Левітса, Латвія позитивно оцінює початок реформування судової системи в Україні. "Ми бачимо зміни щодо судової культури. Розуміємо, що це надзвичайно важко, це складні зміни, оскільки судова культура змінюється найдовше. Але це приведе до зміни юридичного мислення. У Латвії ми це проходили", - сказав він.