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16.10.19 15:19

Отримані кошти за прогули нардепів повертатимуть до загального бюджету, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що отримані кошти від народних депутатів, які прогулювали засідання Ради і комітети, повертатимуть до загального бюджету.

Отримані кошти за прогули нардепів повертатимуть до загального бюджету, - Арахамія

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо я депутат, мажоритарник, наприклад, у мене є депутатські повноваження в окрузі і моя зарплата. Якщо я не працюю, не ходжу на роботу, немає поважної причини - мають забрати все. Це ж нормальна логіка", - сказав Арахамія.

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"Якщо була моя воля, ми б їх просто звільняли", - додав він.

Арахамія зазначив, що "кошти повертатимуться до загального бюджету, а там - як розподілить уряд".

Нардеп розповів, що депутатські виплати становлять близько 30 тис. гривень на місяць, а половина зарплати - близько 15-18 тис. гривень.

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