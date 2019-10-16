В офісі Фірташа заперечують його зустріч із Джуліані

Про це повідомляє австрійська газета Der Standard, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Фірташ заявляє, що між ним та паном Джуліані не було контактів, а також не було планів щодо зустрічі", - заявив представник Фірташа.

При цьому в офісі олігарха відмовилися підтверджувати автентичність оприлюдненого раніше у ЗМІ документа, в якому колишній генпрокурор Віктор Шокін дав свідчення для адвокатів Фірташа, який зараз очікує на екстрадицію із Австрії до США. В цих свідченнях Шокін заявляє, що віцепрезидент США Джо Байден нібито здійснював тиск на адміністрацію тодішнього Президента України Петра Порошенка з тим, щоб не лише звільнити його з посади генпрокурора для захисту свого сина від можливого розслідування, а й щоб заблокувати повернення Фірташа в Україну у 2015 році.

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Der Standard повідомляє, що сам Джуліані минулого четверга, 10 жовтня, повідомив американському журналу The Atlantic, що не може дати ввечері інтерв’ю, оскільки відбуває до Відня. Автори статті припускають, що поїздка адвоката Трампа до столиці Австрії могла бути пов’язана з одним із головних питань американської політики - "поширення теорії змови навколо Гантера Байдена, сина Джо Байдена, ймовірного опонента Трампа в гонці на пост президента США". Вони звертають увагу на появу пов’язаного із Джо Байденом свідчення ексгенпрокурора Шокіна для адвокатів Фірташа, що робить справу олігарха, екстрадицію якого вимагають США, прямо пов’язаною з останніми скандалами в американській внутрішній політиці.

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При цьому сам адвокат Трампа раніше вже заперечив, що метою його поїздки до Відня була зустріч з українським олігархом Фірташем, не розкривши, водночас, головну мету візиту.

"Фактом є те, що двоє осіб з найближчого оточення Джуліані працювали на Фірташа: Лев Парнас та Ігор Фурман. Вони були заарештовані минулого тижня у США, і нібито робили незаконні партійні пожертвування, а Джуліані заробив під час роботи з ними 500 тис. доларів", - йдеться у статті.