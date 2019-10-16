"Немає діалогу. Є імітація": Ляпіна зв'язала своє звільнення з критикою уряду

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляпіна заявила в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За її словами, замість того, щоб прислухатися до аргументів ДРС з приводу ризиків впровадження касових апаратів для ФОП і різкого збільшення фіскального навантаження на промисловість, в Кабміні вирішили прибрати людину, яка їх висловлювала.

Зокрема, Ляпіна критикувала резонансний законопроєкт 1210, який різко збільшує податкове навантаження на українську промисловість і ставить її на межу виживання.

"За формою вони сказали: та ми тільки на 2% збільшуємо збори, податок на ресурси. Такі ресурсні податки є у всіх країнах. І це правильно. Бо природні ресурси належать народу. І якби це було 2% - з цим можна було би погодитися. Але і Кабмін, і депутати промовчали про те, що одночасно вони у 6 разів (!) збільшили базу оподаткування. От і маємо: 2% по формі і у 6 разів – по змісту", - підкреслила Ляпіна.

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На її думку, в разі прийняття скандального законопроєкту постраждає низка галузей промисловості, зокрема, металургія. Продукція українських металургів не зможе конкурувати на міжнародному ринку, що призведе до скорочення експорту і подальшого закриття підприємств.

"Хтось працює на країну-агресора. Хто - не знаю. Я - не ДБР, не НАБУ. Це вони хай розбираються. Але це так. На країну-агресора хтось працює. Тому що російська металургія стає значно більш конкурентоздатною. І не тільки російська", - переконана Ляпіна.

Ще одним конфліктним питанням стало впровадження касових апаратів і первинної документації для ФОП. На думку Ляпіної, це ніяк не захистить споживачів - але створить додаткові корупційні ризики і приведе до різкого зростання роздрібних цін на всі групи товарів.

"Впровадження антифопівських ініціатив призведе до усунення конкуренції з дрібним бізнесом. Чи змусить їх легалізувати свої закупівлі. А це означає можливість для мереж "притиснути" постачальників, щоб ті за мінімальну ціну поставляли товар тільки їм ... А споживачі отримають суттєве зростання цін. Я прогнозую - відсотків на 20. Але є прогнози і щодо подорожчання товарів на 30-40%. Споживач в результаті - в глибокому прольоті. Він заплатить на 20% більшу ціну і не буде мати ніякого захисту - при існуючому рівні корумпованості ", - підкреслила Ляпіна.

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Вона також констатувала: в уряді відмовляються сприймати будь-які аргументи щодо помилковості і шкідливості власних ініціатив.

"Немає діалогу. Є імітація. Вони нікого і нічого не чують. А улюблена формула сьогоднішнього уряду "ми вас почули" на просту мову перекладається як "а йдіть ви геть і не заважайте нам, хорошим, молодим, красивим пацанам, робити те, що нам цікаво". А що їм цікаво – я не знаю. Як не знаю і того, хто конкретно їх заохочує", - резюмувала Ляпіна.