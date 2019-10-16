Поліція до місцевих виборів підготовлена ​​дуже добре, знаємо всі схеми, - заступник голови НП Цуцкірідзе

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

"Ми під час виборчих перегонів багато для себе нового дізналися, зокрема способи підкупу, брудні політичні технології. Скажу так: до місцевих виборів ми дуже добре підготовлені, знаємо вже всі схеми і розуміємо, куди рухатимуться ті громадяни, які, не дай Бог, захочуть порушити закон", - зазначив він.

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Як приклади, з якими поліції доводилося мати справу, Цуцкірідзе назвав створення двійників-кандидатів і партій-клонів.

"ТОВ "Слуга народу". Через партію-клон у парламент намагалися потрапити якісь особи, які до справжньої "СН" жодного стосунку не мали", - уточнив він.

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