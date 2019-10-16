Вбивство Шеремета - зразковий злочин, але в його розслідуванні однозначно буде результат, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

"Принаймні, ми робимо для цього (розслідування. - Ред) все можливе. Насправді це такий злочин, за яким можна буде писати і навчальні посібники, і монографії. Якщо брати злочинну складову, то зразковий", - зазначив він.

Цуцкірідзе уточнив, що вбивство носить "латентний" характер.

"Дуже велика робота проведена на підготовку. Не одну особу задіяли ще й з великим досвідом в подібних злочинах", - уточнив він.

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Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".