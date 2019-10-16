На Закарпатті керівників райвідділу поліції впіймали на отриманні 3 тис. дол. хабаря, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що начальник райвідділу поліції разом із заступником змушували місцевого підприємця платити щомісяця 5 тис. гривень за можливість займатися легальною заготівлею лісу. Щоб довести "привабливість" своєї пропозиції зловмисники створювали йому штучні перешкоди в здійсненні підприємницької діяльності і шантажували кримінальним провадженням, законність відкриття якого з'ясовується.
Правоохоронці затримали заступника керівника райвідділу під час одержання чергового траншу в національній валюті і 3 тис. доларів за закриття справи.
В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.