Зеленський і прем'єр-міністр Латвії Каріньш обговорили "Північний потік - 2" та інвестиції. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави подякував прем’єр-міністру Латвії за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й позицію щодо санкцій проти Росії.

На переговорах було відзначено поступове зростання обсягів двосторонньої торгівлі між країнами та наявність можливостей для подальшого розвитку економічної співпраці. Сторони домовилися забезпечити подальшу активну роботу в рамках Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Володимир Зеленський поінформував латвійську сторону про кроки української влади, здійснені з метою поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, та можливості для інвестицій.

Президент України також відзначив актуальність залучення подальшої експертної допомоги Латвії, використання латвійського досвіду для реалізації реформ у нашій країні у відповідності до Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Окрему увагу приділили покращенню української медицини.

Кріш’яніс Каріньш підтримав Україну у питаннях "Північного потоку – 2", наголосивши, що Латвія на всіх майданчиках виступала проти цього проєкту.

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