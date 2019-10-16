НАБУ "зливало" матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач

Про це повідомив народний депутат Андрій Деркач, опублікувавши нові документи, інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, Деркач повідомив про незаконний збір інформації про соратника президента Порошенка, на той момент нардепа від БПП Сергія Березенка.

"На Березенка і його сім'ю Антикорупційне бюро зібрало ціле досьє. Можу тільки нагадати, що згідно з законом проведення оперативних дій (ОРД), а також збір персональних даних та інформації в рамках слідчих дій можливі тільки після надання згоди ВР на притягнення депутата до кримінальної відповідальності. Так, недоторканність ніби скасовують. Але на той момент вона діяла і НАБУ закон порушила. Dura lex, sed lex", - зазначив Деркач.

Також депутат надав документи, що підтверджують збір даних про колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і пов'язаних із ним, на думку НАБУ, осіб - в обхід будь-яких правових процедур.

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"Помічниця Гізо Углаву вже відома нам Поліна Чиж відправила докладний список персон, яких потрібно перевірити, а також довідки щодо кримінального провадження асистентові поліцейського аташе Австрії Рудольфа Клугмаєра. Крім Мартиненка, в запиті НАБУ згадуються Давид Жванія, Ігор Керезь, Олександр Іоселіані та ін." , - написав Деркач.

Він підкреслив, що ці дані доповнюють раніше опубліковані.

"Отже, вищий антикорупційний орган України веде свою діяльність з грубим порушенням закону. До даних про "злив" інформації посольству США додалося австрійське представництво. #NABULeaks: далі буде", - резюмував Деркач.





























Більше матеріалів - на сторінці Андрія Деркача: https://www.facebook.com/derkach.al/posts/963092957376103.

Як повідомлялося раніше, Деркач на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" оприлюднив листування співробітників НАБУ і працівників посольства США в Києві. Як свідчать матеріали листування, неодноразово, починаючи з 2017 року з електронної поштової скриньки помічниці першого заступника голови НАБУ Гізо Углаву Поліни Чиж на адресу фахівця з правових питань програми боротьби з корупцією Департаменту юстиції США Посольства США в Україні Анни Ємельянової пересилалися переліки кримінальних проваджень, якими займаються детективи НАБУ.

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Також Деркач заявив, що колишній віце-президент США Джо Байден отримав $900 тис. за лобістську діяльність від нафтогазової компанії "Burisma Group"

Нардеп також повідомив, що матеріали по "NABU-leaks" публікуватимуться на його сторінці в соцмережі Фейсбук, а отримані ним від журналістів-розслідувачів матеріали вже передано в Державне бюро розслідувань (ДБР) і Генпрокуратуру України. Крім цього, Деркач ініціював створення парламентської тимчасової слідчої комісії, а також подав заяву про відновлення справи проти посадових осіб України за фактом втручання у вибори США. За його словами, засідання суду відбудеться 21 жовтня.

З матеріалами пресконференції можна ознайомитися на сторінці Андрія Деркача в Фейсбуці.