Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.10.19 19:09

Нацбанк з липня 2020 року стане регулятором страхових компаній, кредитних спілок та ломбардів, - Зеленський підписав закон про "спліт"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1069-2 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг.

Нацбанк з липня 2020 року стане регулятором страхових компаній, кредитних спілок та ломбардів, - Зеленський підписав закон про "спліт"

Про це йдеться в картці документа на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі Нацбанку уточнюють, що закон більше відомий як "спліт".

"Закон передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку", - повідомляє НБУ.

Вже з 1 липня 2020 року Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій.

У НБУ впевнені, що закон про "спліт" допоможе країні отримати більш ефективну, прозору і надійну фінансову систему, що відповідає міжнародним стандартам.

Нацбанк з липня 2020 року стане регулятором страхових компаній, кредитних спілок та ломбардів, - Зеленський підписав закон про спліт 01

Читайте також: Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінпослуг

Також законом передбачено, що недержавні пенсійні фонди підпорядкують Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), уточнює hromadske. Решту фінансових установ регулюватиме Нацбанк. Зокрема, НБУ отримає повноваження надавати і відбирати ліцензії у кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів тощо. Також НБУ встановлюватиме вимоги щодо діяльності небанківських фінансових установ.

Парламент прийняв цей закон 12 вересня 2019 року. Тоді за нього проголосували 296 депутатів.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100