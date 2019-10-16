Зеленський підписав закон про зміни до Регламенту Верховної Ради

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Закон викладає частину першу статті 116 Регламенту Верховної Ради України в новій редакції. Згідно зі змінами, при підготовці до другого читання пропозиції і поправки до законопроєкту можна вносити тільки щодо тексту (розділів, глав, статей, їхніх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який парламент прийняв за основу.

Водночас основний комітет, як виняток, може вирішити взяти до уваги внесені пропозиції та поправки щодо виправлень, уточнень, усунень помилок і/або суперечностей в тексті законопроєкту, інших структурних частин законопроєкту і/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні. При цьому має бути вказано необхідність внесення цих поправок у висновках головного комітету та/або експертного підрозділу апарату Верховної Ради і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроєкту в першому читанні.

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Зміни до Регламенту парламенту дозволять підвищити ефективність і якість законодавчого процесу, зазначається в повідомленні.