Контррозвідка СБУ затримала терориста з батальйону "Заря" під час перетину лінії розмежування. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Він планував повернутися до тимчасово окупованого Донецька. У ході перевірки оперативники спецслужби встановили, що уродженець Харкова брав активну участь у бойових діях проти українських військових. Слідчі СБ України, зокрема, з’ясували, що чоловік вступив до лав незаконного збройного формування "Заря" у серпні 2014 року. Він пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки і згодом взяв участь у боях на луганському напрямку. Чоловік також у складі артилерійського розрахунку терористів обстрілював Луганський аеропорт та цивільні об’єкти.

Бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, яка за участь у діяльності терористичної організації передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування слідчими СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури триває".

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