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16.10.19 19:50

Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні" №130-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 20 вересня 2019 року.

Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Мета закону - сприяти залученню інвестицій і розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.

Документ, зокрема, передбачає надання державної субсидії для повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомку фільмів на території України. Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат у разі, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії проти нашої країни.

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"Очікується, що реалізація закону сприятиме просуванню позитивного іміджу України за кордоном, популяризації українських авторів та творів у світі, співпраці і створенню спільних кінопроектів з провідними західними продюсерами", - йдеться в повідомленні.

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