Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Мета закону - сприяти залученню інвестицій і розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.
Документ, зокрема, передбачає надання державної субсидії для повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомку фільмів на території України. Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат у разі, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії проти нашої країни.
"Очікується, що реалізація закону сприятиме просуванню позитивного іміджу України за кордоном, популяризації українських авторів та творів у світі, співпраці і створенню спільних кінопроектів з провідними західними продюсерами", - йдеться в повідомленні.