ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму

Таке рішення прийняли в середу, 16 жовтня, на сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, пише Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію постпреда України Олега Шамшура в Twitter.

"Знову прийнято рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО з моніторингу ситуації в окупованому Криму. Впродовж 2019 року моніторингова група Організації вже здійснила два візити в Україну (у сферах інформації та свободи ЗМІ). У 2020 році цю роботу буде продовжено. Дякуємо нашим партнерам за підтримку", - зазначив Шамшур.

Як повідомляється в Twitter місії України в ЮНЕСКО, за продовження моніторингу проголосували 17 країн.

"Є незмінна підтримка Виконавчою радою комплексного моніторингу проблем, що виникли в Криму внаслідок російської окупації", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, ЮНЕСКО оприлюднила нову доповідь генерального директора організації щодо ситуації в окупованому Криму в сферах освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник "Херсонес Таврійський". Кандидати на внесення в список - Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.