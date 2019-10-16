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16.10.19 21:17

Зеленський поспілкувався з українською діаспорою в Латвії. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Латвії поспілкувався з українською діаспорою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський поспілкувався з українською діаспорою в Латвії 01

Учні Ризької української школи виконали Гімн України.

"Ви є маленькою Україною у Латвії, тому ви не повинні бути розрізненими. Як і ми в Україні, ви маєте бути об’єднаними та пам’ятати, що від кожного з вас залежить, коли буде мир, коли ми повернемо наші території, всіх наших громадян і обов’язково переможемо у цій війні", – сказав президент.

Зеленський поспілкувався з українською діаспорою в Латвії 02

Зеленський наголосив, що українська діаспора є "нашими голубами миру", які доносять усьому світові правду про події в Україні.

Зеленський поспілкувався з українською діаспорою в Латвії 03

Президент закликав представників діаспори не забувати дні пам'яті українських воїнів, які загинули за незалежність нашої держави.

Він подякував мерії Риги за створення Українського саду в місті.

Зеленський поспілкувався з українською діаспорою в Латвії 04

Крім того, президент України разом з дружиною Оленою поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку та відвідали Музей окупації Латвії.

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