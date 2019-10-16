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16.10.19 20:49

Ворог порушив перемир'я на Донбасі 14 разів упродовж доби 16 жовтня, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із зенітної установки, озброєння БМП, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог порушив перемир'я на Донбасі 14 разів упродовж доби 16 жовтня, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" здійснив 4 обстріли по наших позиціях:

Упродовж цієї доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано".

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